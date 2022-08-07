Россия хочет заморозить войну на полгода. Подоляк объяснил намерения Кремля

Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью Tagesspiegel.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", - объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина должна переходить к контрнаступлению, чтобы освободить больше территорий, особенно на юге. Для этого необходимо больше вооружения от партнеров.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", - добавил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что для Украины будет победой возвращение всех международно признанных территорий.