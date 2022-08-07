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Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области: есть пострадавшие

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Винницкая область, Воскресенье 07 августа 2022 23:06
Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области: есть пострадавшие Иллюстративное фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 7 августа, вечером российские военные нанесли ракетный удар по Винницкой области. В результате атаки оккупантов пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении Командования.

При этом отмечается, что сейчас на месте происшествия специалисты устанавливают причину сбоя системы оповещения про воздушную тревогу и тип ракет.

Напомним, сегодня вечером жители Винницы услышали взрывы. После этого мэр города заявил, что на территории Винницкой громады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

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Винницкая область ракетный удар Война России против Украины
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