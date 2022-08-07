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Смысла продолжать нет. Израиль достиг целей операции в секторе Газа, - премьер

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Тель-Авив, Воскресенье 07 августа 2022 18:55
Смысла продолжать нет. Израиль достиг целей операции в секторе Газа, - премьер Фото: премьер-министр Израиля Яир Лапид (facebook com YairLapid)
Автор: Юлия Бойко

Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что премьер-министр Яир Лапид сделал соответствующее заявление на встрече с руководителям южных муниципалитетов. По его словам, Израиль достиг своей цели в операции "Рассвет" за три дня боевых действий в Газе против палестинского "Исламского джихада".

Также он заявил, что на данный момент нет смысла продолжать операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 20:00 может начаться перемирие в секторе Газа.

При этом израильская сторона говорила, что боевые действия прекратит только в том случае, если террористы прекратят запускать ракеты.

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