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Война России с Украиной вступает в новую фазу, - британская разведка

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Украина, Суббота 06 августа 2022 09:27
Война России с Украиной вступает в новую фазу, - британская разведка Фото: война вступает в новую фазу на юге Украины (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Российские силы концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, есть информация о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым.

Батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, украинские силы сосредотачивают свои удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, которые все чаще наносятся в южных областях Украины. Цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, которая связывает Херсон с оккупированным Россией Крымом, чтобы попытаться повлиять на способность России пополнить запасы.

Напомним, по данным британской разведки, действия российских оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС. Российские силы действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрелов украинской территории на западном берегу Днепра.

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