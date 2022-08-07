ВСУ отбили ряд атак россиян на востоке и не дали провести разведку под Бахмутом, - Генштаб
Фото: ВСУ отбили ряд атак россиян на востоке и не дали провести разведку под Бахмутом (Getty Images)
Бойцы Вооруженных сил Украины не дали оккупантам продвинуться в Донецкой области и уничтожили вражеских разведчиков возле Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Главные события на фронте по состоянию на вечер 7 августа:
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Россияне пытались провести разведку и обстреливали несколько населенных пунктов.
- На Харьковском направлении враг продолжил обстрел населенных пунктов с помощью артиллерии и совершил несколько авиаударов. Также он использовал БПЛА для воздушной разведки.
- На Славянском направлении неподалеку Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия, но украинские воины подавили эту неуклюжую попытку и отбросили врага назад. У Богородичного и Долины разведка боем закончилась потерями для захватчиков.
- На Краматорском направлении россияне с помощью штурма пытались улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, но безуспешно. Продолжаются постоянные обстрелы населенных пунктов региона.
- На Бахмутском направлении силами разведывательной группы россияне пытались определить систему обороны украинских войск возле Белогоровки. Группа оккупантов была обнаружена и обезврежена. При этом противник пытался наступать в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.
- На Авдеевском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки. Боевые действия продолжаются.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики проводят постоянные обстрелы вдоль линии соприкосновения.
- На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций. Также они пытались провести штурм возле Благодатного, но их попытка провалилась.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся в направлении Изюма Харьковской области.
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