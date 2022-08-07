ВСУ отбили ряд атак россиян на востоке и не дали провести разведку под Бахмутом, - Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины не дали оккупантам продвинуться в Донецкой области и уничтожили вражеских разведчиков возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся в направлении Изюма Харьковской области.

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