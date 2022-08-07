В четырех областях прогремели взрывы: что известно

В Виннице, Кропивницком, Черкассах и Кременчуге (Полтавская область) были слышны звуки взрывов в воскресенье, 7 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Винница " и ряд других местных СМИ.

Отметим, что на момент сообщений о взрывах воздушная тревога была объявлена только в Винницкой области.

В настоящее время тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Херсонской.

Реакция властей

Кременчуг: мэр Виталий Малецкий подтвердил звук, похожий на взрыв, но отметил, что в городе чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано.

Винница: мэр Сергей Моргунов также отметил, что на территории Винницкой тергромады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

Кропивницкий: сотрудница пресс-службы ОВА Инна Примак сообщила, что информации о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.

Украинцев просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и сохранять спокойствие.