В морги Киевской области свезли более 270 погибших. Большинство не идентифицированы

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля свезли более 270 погибших из разных областей Украины. В том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными. Для идентификации в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и специальный номер для родных.

Если вы разыскиваете близких, напишите смс, или сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram на номер +380936684014.

Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении: