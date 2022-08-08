Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 8 августа будет преимущественно сухой и жаркой. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В Черниговской, Киевской, Винницкой областях, в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза. На остальных территориях без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +18, днем +24 +29 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +24 +28;

в восточных областях ночью +15 +18, днем +32 +36 градусов;

на юге страны ночью +19 +21 градуса, а днем +31 +35;

в центральных областях ночью +14 +18, днем +25 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18 градусов, а днем +24 +26.