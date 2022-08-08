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Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 08 августа 2022 07:00
Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет жаркой, а местами с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 8 августа будет преимущественно сухой и жаркой. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В Черниговской, Киевской, Винницкой областях, в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза. На остальных территориях без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +24 +29 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +24 +28;
  • в восточных областях ночью +15 +18, днем +32 +36 градусов;
  • на юге страны ночью +19 +21 градуса, а днем +31 +35;
  • в центральных областях ночью +14 +18, днем +25 +31 градус.

Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18 градусов, а днем +24 +26.

Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на последний месяц лета.

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