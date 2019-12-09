Нормандская встреча: рукопожатия Путина и Зеленского не было

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Началась нормандская встреча в Париже

На нормандской встрече рукопожатия президента РФ Владимира Путина и президента Украины Зеленского не было. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в Париже нормандская встреча началась с опозданием. По графику она должна была начаться в 17:00, а началась в 18:21.

Зустріч «нормандської четвірки» Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Ранее сообщалось, что на полях нормандского саммита в Париже планируется встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет. Также сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече.

Отметим Зеленский уже подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием Путина может поднять вопросы транзита газа.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщал, что документ, который подпишут участники нормандской встречи, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

В России также заявляли, что Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Зеленским вопрос газового контракта между странами и призвали не завышать ожидания от встречи в нормандском формате 9 декабря в Париже.