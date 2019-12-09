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Нормандська зустріч: публічного рукостискання Путіна і Зеленського не було

Новини » Політика     09.12.2019 - 18:31
Нормандська зустріч: публічного рукостискання Путіна і Зеленського не було
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Почалася нормандська зустріч у Парижі

На нормандській зустрічі публічного рукостискання президента РФ Володимира Путіна і президента України Зеленського не було. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в Парижі нормандська зустріч почалась із запізненням. За графіком вона повинна була початися о 17:00, а почалася о 18:21.

Зустріч «нормандської четвірки»

Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що на полях нормандського саміту в Парижі планується зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним тет-а-тет. Також повідомлялося, що глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі.

Зазначимо Зеленський вже підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю Путіна може підняти питання транзиту газу.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомляв, що документ, який підпишуть учасники нормандської зустрічі, не буде містити ніяких юридичних зобов'язань для України.

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

У Росії також заявляли, що Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Зеленським питання газового контракту між країнами і закликали не завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі.

Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі Нормандська зустріч почалася в Парижі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандський формат
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