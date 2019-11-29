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Путин планирует в Париже обсудить с Зеленским газовый контракт

Новости » Политика     29.11.2019 - 13:49
Путин планирует в Париже обсудить с Зеленским газовый контракт
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Если до встречи в Париже вопрос не решится, тема газа будет поднята

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт. Об этом заявил российским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как заявил Песков, сейчас идет двусторонний процесс, о котором договорились президенты во время телефонного разговора.

"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал прес-секретарь.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках переговоров Москвы и Киева на эту тему.

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.

Как заявил российский президент Владимир Путин, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном касался газового контракта.

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