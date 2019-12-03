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Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет

Новости » Политика     03.12.2019 - 00:38
Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет
Коллаж РБК-Украина

Встречи такой не планируется, однако она не исключена

На полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, советуют ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет, Кулеба объяснил, что это может произойти на саммите незапланированно.

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что если ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую встречу, она будет проведена - "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, по словам Кулебы, документ, который подпишут участники нормандской встречи, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

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