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У Путина призвали не завышать ожидания от нормандской встречи

Новости » В мире     29.11.2019 - 15:43
У Путина призвали не завышать ожидания от нормандской встречи
Фото: Дмитрий Песков

В Кремле надеются на положительный исход встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от грядущей нормандской встречи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Песков отметил, что в Кремле надеются на положительный исход встречи.

"Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате", но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам.

Саммит лидеров "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России должен состояться в Париже 9 декабря.

Ранее Песков заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в Париже во время саммита в нормандском формате 9 декабря могут обсудить газовый контракт.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, ключевыми вопросами являются возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству. Также он заявил, что глава государства не пойдет на уступки России.

Также РБК-Украина писало, что у Путина допускают отдельную встречу с Зеленским на нормандском саммите.

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