Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн

Фото: Нормандская четверка (РБК-Украина)

Четырехсторонние переговоры начнутся в 17:00 9 декабря

Сегодня, 9 декабря проходит встреча в нормандском формате на уровне лидеров стран. РБК-Украина следит за ходом саммита в Париже. Все подробности переговоров, главные темы и заявления сторон - в нашем материале.

Расписание нормандского саммита 2019

Площадкой для переговоров в нормандском формате стал Елисейский дворец. Переговоры в резиденции президента Франции запланированы на вторую половину дня 9 декабря. Саммит стартует в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 20:00.

Участие во встрече подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, глава РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Повестка дня

Стороны намерены перезапустить переговорный процесс по имплементации минских соглашений и обсудить дальнейшие шаги для урегулированию ситуации на востоке Украины. Также на встрече будет подниматься вопрос об особом статусе Донбасса.

По завершении саммита нормандской четверки будет подписан итоговый документ. Его содержание будет зависеть от результатов встречи. Однако, по заявлению украинской стороны, заключительное коммюнике саммита является лишь политическим документом и не будет иметь юридических обязательств для Украины.

Фото: нормандский саммит (twitter.com MID_RF)

На чем будет настаивать Украина

По заявлению Владимира Зеленского, на нормандской встрече приоритетным будет вопрос обмена пленными между оккупированными территориями “Л/ДНР” и Киевом. Украинский президент намерен добиться получения списка пленных с четкими сроками их возвращения.

Зеленский будет настаивать на полном прекращении огня, выводе незаконных вооруженных формирований. Одной из главных тем нормандского саммита глава государства считает проведение местных выборов на Донбассе.

Позиция украинской стороны заключается в том, что голосование должно состояться только после вывода российских вооруженных формирований с оккупированных территорий и получения Украиной контроля над участком границы с РФ.

Прямые переговоры с ОРДЛО

На саммите в Париже Владимир Зеленский выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Одним из предложений президента будет замена состава представительства ОРДЛО на переговорах контактной группы в Минске.

По мнению украинской стороны, новыми представителями от “Л/ДНР” должны стать граждане, имеющие связь с оккупированными районами (прописку, бизнес).

Ожидания РФ, Франции и Германии

В Кремле заявили, что нормандский саммит может стать импульсом для урегулирования ситуации на Донбассе при условии организации прямого диалога между Украиной и властями “Л/ДНР”.

Также российская сторона ждет от Владимира Зеленского изложения его видения имплементации минских договоренностей.

Ангела Меркель поддержала возобновление переговоров в нормандском формате. Канцлер Германии отметила важность соблюдения комплекса мер для урегулирования конфликта на Донбассе. У Меркель запланированы двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским перед началом основного этапа переговоров .

Эммануэль Макрон выразил мнение, что диалог с Россией в рамках нормандского саммита необходим для мира и стабильности в Европе. Президент Франции считает, что замороженный конфликт в Украине не в интересах безопасности европейского континента.

Фото: Зеленский и Путин проведут переговоры в Париже (РБК-Украина)

Встреча Зеленского и Путина

Отдельная встреча президентов Украины и России запланирована на полях нормандского саммита. 6 декабря в Кремле подтвердили намерения Владимира Путина провести переговоры тет-а-тет с украинским президентом.

Лидеры стран обсудят основную тему нормандского формата - шаги по реализации минских соглашений, а также затронут газовый вопрос.