Нормандская встреча: Путина посадят напротив Зеленского

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

На нормандской встрече Путина посадят напротив Зеленского

В ходе нормандской встречи президента РФ Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Журналист пише, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.

Фото: место президента РФ (twitter.com/dimsmirnov175)

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Отметим, что по графику нормандская встреча должна была начаться в 17:00. По состоянию на 17:46 лидеры стран еще не начали обсуждение.

Зустріч «нормандської четвірки» Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Напомним, что Путин с опозданием приехал в Елисейский дворец. Сейчас продолжаются двухсторонние переговоры между Зеленским и Меркель, и между Путиным и Макроном.

Ранее сообщалось, что саммит "нормандской четверки" будет длиться около трех часов.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин прибыли на встречу в Париже с делегациями, в состав которых, в частности, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома".

С российской стороны - глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак. С украинской стороны - исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

После нормандской встречи будут двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным. На ней стороны, скорее от всего, обсудят газовые вопросы и ситуацию на Донбассе.