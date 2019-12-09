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Нормандская встреча: Путина посадят напротив Зеленского

Новости » Политика     09.12.2019 - 17:42
Нормандская встреча: Путина посадят напротив Зеленского
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

На нормандской встрече Путина посадят напротив Зеленского

В ходе нормандской встречи президента РФ Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Журналист пише, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.

Нормандская встреча: Путина посадят напротив ЗеленскогоФото: место президента РФ (twitter.com/dimsmirnov175)

Отметим, что по графику нормандская встреча должна была начаться в 17:00. По состоянию на 17:46 лидеры стран еще не начали обсуждение.

Зустріч «нормандської четвірки»

Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Напомним, что Путин с опозданием приехал в Елисейский дворец. Сейчас продолжаются двухсторонние переговоры между Зеленским и Меркель, и между Путиным и Макроном.

Ранее сообщалось, что саммит "нормандской четверки" будет длиться около трех часов.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин прибыли на встречу в Париже с делегациями, в состав которых, в частности, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома".

С российской стороны - глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак. С украинской стороны - исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

После нормандской встречи будут двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным. На ней стороны, скорее от всего, обсудят газовые вопросы и ситуацию на Донбассе.

Нормандская встреча: что происходит в Париже Зеленский после встречи с Макроном начал переговоры с Меркель
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандский формат
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