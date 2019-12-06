Газовый вопрос: о чем могут договориться Зеленский и Путин

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (РБК-Украина)

Украина попытается отстоять свои интересы в газовом вопросе

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием российского лидера Владимира Путина может поднять вопросы транзита газа. РБК-Украина разбиралось, с чем стороны подходят к переговорам за три дня до встречи.

Украина хочет долгосрочный контракт

Несмотря на возможное обсуждение газовой темы в Париже, сам контракт на транзит по территории Украины в страны ЕС не будет подписан в Елисейском дворце, поскольку основная работа проходит в рамках трехсторонних переговоров и технических консультаций.

Важное уточнение. Украина завершает процесс анбандлинга и выхода на рынок независимого оператора ГТС, что продиктовано Третьим энергопакетом ЕС. По этой причине Киев настаивает на заключении нового контракта на транзит по европейским правилам.

Украинская сторона заинтересована в долгосрочном контракте. В частности, базовым вариантом является транзит сроком на 10 лет объемом в районе 60 млрд кубометров газа в год. В то же время не исключено, что конечные условия окажутся менее привлекательными, поскольку Россия достраивает газопровод "Северный поток-2" с прямыми поставками в Германию по дну Балтийского моря.

Одним из спорных вопросов остается тариф на транзит газа с 2020 года, который будет выше, нежели действующий. "Нафтогаз" подчеркивает, что будет внедряться европейский метод расчета, который" позволит получить выгоду Украине, Европе и РФ".

Кроме того, в компании не исключают, что некоторые страны ЕС будут давить на Украину в интересах российской стороны. В случае же если Москва и Киев не договорятся о новом контракте, прекращение транзита грозит значительным ростом цен на газ в Европе.

Россия готова к транзиту, но на своих условиях

В середине недели президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит с 1 января 2020 года. Он также заявил о готовности прокачивать газ по территории Украины, но "на своих условиях". Хотя и не исключает, что позиции удастся согласовать.

В ноябре российский "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение, в котором указал свои условия. "Газпром" предложил договор сроком на один год и потребовал отказаться от всех исковых требований суммарно на 22 млрд долларов.

Из них 3 млрд долларов должны выплатить по решению Стокгольмского арбитража (в конце ноября стало известно, что рассматривается возможность выплаты этих денег прямыми поставками газа). Еще на 7 млрд долларов "Газпром" оштрафовал Антимонопольный комитет Украины за злоупотребление монопольным положением.

Ко всему прочему "Газпром" жалуется, что Украина предлагает "очень высокие" новые тарифы, а разговоры вокруг нового контракта проходят на фоне постоянных обещаний низких цен для прямых поставок.

Позиция Евросоюза

Позиция Европейского союза, в целом, сводится к поддержке Украины. В частности, вариант контракта на 10 лет при условии прокачки от 60 до 90 млрд кубометров газа в год одобрили в Брюсселе. В то же время замглавы Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает на прямой разговор Зеленского и Путина.

Также он неоднократно подчеркивал, что Евросоюз добивается долгосрочного контракта на транзит газа по Украине. Как бы там ни было, встреча президентов России и Украины 9 декабря может многое прояснить, так как дедлайн заключения договора истекает 13 декабря.

На пороге новой газовой войны

Газовые войны между Украиной и Россией периодически вспыхивают с распада СССР. Пик противостояния пришелся на начало 2009 года.

Москва и Киев пытались согласовать новые контракты: российская сторона хотела повысить цену до более 400 долларов за тысячу кубометров, а Украина не соглашалась платить более 210. В результате 1 января "Газпром" прекратил поставки, и без газа остались страны Восточной и Центральной Европы.

18 января стороны договорились и с 2009 года действуют два контракта - на транзит и поставку, которые истекают в 2019. При этом цена российского газа для Украины стала определяться по формуле с привязкой к мировым ценам на нефть, а с газового рынка убрали посредников. Позже в 2010 году Украина получила скидку на газ в обмен на продление срока базирования российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года.

С 2012 Украина перестала полностью выбирать законтрактованный объем, а с осени 2015 вообще отказалась от прямых поставок, перейдя на реверсный газ.

Стокгольмский арбитраж в суде по поставкам газа обязал "Нафтогаз" выплатить 2,019 млрд долларов, а в деле о транзите газа взыскал с "Газпрома"4,673 млрд. После зачета встречных требований российская компания осталась должна 2,56 млрд долларов, и с учетом пени сумма достигла 3 млрд.