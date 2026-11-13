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РФ атакувала Вінницю: поранені жінки, пошкоджено будинки та дитсадок

06:11 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Вінницю: поранені жінки, пошкоджено будинки та дитсадок Фото: на місцях працюють служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Російські окупанти в ніч на 13 листопада атакували Вінницю дронами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження будинків та постраждали щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної та канал міського голови Вінниці Сергій Моргунов.

Цієї ночі приблизно о 01:38 в ОВА поінформували, що у Вінниці внаслідок російської атаки були пошкоджені приватні житлові будинки. На той момент було відомо, що постраждала одна людина.

Проте вже о 03:20 мер Сергій Моргунов уточнив, що постраждали дві жінки і наразі їх вже доправили до лікарень, де надають медичну допомогу. Водночас наслідки обстрілу більш масштабні.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", - написав Сергій Моргунов.

Обстріл Вінниці

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни теж атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, а також через удар по енергооб'єкту були відключення світла.

Пізніше того ж дня ворог знову атакував Вінницю. Росіяни потрапили безпілотником по житловій п'ятиповерхівці, через що постраждали шестеро людей.

Також ми писали, що в ніч проти 17 жовтня Вінниця теж зазнала ударів. Через обстріл місто залишилося без світла, а електротранспорт припинив рух.

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