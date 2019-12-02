Украина не будет подписывать юридических обязательств на нормандском саммите, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По результатам саммита планируется политическое заявление участников

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идтиречи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам Нормандской встречи, подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Напомним, саммит нормандской четверки должно состояться 9 декабря в Париже. в рамках саммита планируется неформальная встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Зеленский объяснил необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным, сравнив отсутствие такого диалога с бегом на месте.

Головнрю целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.