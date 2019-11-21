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Нормандский формат: Украина будет просить возвращения с оккупированных территорий всех заключенных

Новости » Общество     21.11.2019 - 05:38
Нормандский формат: Украина будет просить возвращения с оккупированных территорий всех заключенных
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что подготовка ко встрече продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к нормандскому саммиту, который запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга в Очакове 20 ноября.

По его словам, украинская сторона готовится к саммиту и формату, которого не было с декабря 2016 года. Одним из вопросов, который планирует возбудить Зеленский, является возвращение на подконтрольную украинскому правительству территорию всех заключенных.

"В оношении наших людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, и мы будем говорить в нормандском формате - я очень хочу решить этот вопрос - чтобы мы действительно получили сразу всех", - подчеркнул он.

Напомним, во время визита в Станице Луганской президент отметил, что до момента нормандской встречи вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии столкновения на Донбассе не будет обсуждаться.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение сил по всей линии разграничения надо как можно быстрее, чтобы "пушки перестали стрелять".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
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