Помпео и Лавров обсудят Украину после нормандского саммита

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Встреча представителей США и России состоится 10 декабря

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующий день после нормандского саммита и обсудит ситуацию в Украине. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Как сообщается, Помпео планирует встретиться с Лавровым в Вашингтоне во вторник, 10 декабря. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ряд вопросов, в частности, ситуацию в Украине.

"Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел России Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", - рассказал источник издания.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, России, Германии и Франции относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что Россия ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, что позволит прекратить конфликт на Донбассе. Лавров выражал надежду, что саммит будет способствовать полному выполнению минских договоренностей. Глава МИД РФ также ожидает импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.