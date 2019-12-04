У Путина прокомментировали проект решений "нормандской четверки"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле отказываются говорить о возможных решениях "нормандской четверки"

Разговоры о возможных решениях нормандской встречи по Донбассу неуместны до проведения самого саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, любые разговоры относительно того, что сделают лидеры "нормандской четверки" в Париже, "кажутся преждевременными и неуместными".

"Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - добавил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. По его словам, из-за нехватки времени придется продлевать действие уже существующего закона.

Кроме того, президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

"Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины и для России тоже. Потому что они сражаются очень давно, слишком долго", - сказал Трамп.