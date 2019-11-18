Условия для саммита в нормандском формате сформировались, - Лавров

Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

По словам главы МИД РФ, Россия добивалась того, чтобы участники саммита уважали собственные решения

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что если лидеры "нормандской четверки" готовы провести встречу, то все условия к этому сформировались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия добивалась того, чтобы участники саммита в нормандском формате уважали собственные решения.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия "созрели". Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году", - заявил он.

Также он добавил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений.

"Давайте назовем это условием, которое заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - отметил Лавров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин считают, что проведение саммита "нормадской четверки" должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

Отметим, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.