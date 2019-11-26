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Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже

Новости » Политика     26.11.2019 - 21:33
Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Коммерсант".

Источник издания оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%.

По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Отметим, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

Напомним, 25 ноября Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что российская сторона пока не планирует проводить в Париже на саммите "нормандской четверки" отдельную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

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