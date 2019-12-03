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Трамп о нормандской встрече: Украина и Россия могут достичь большого прогресса

Новости » Политика     03.12.2019 - 18:05
Трамп о нормандской встрече: Украина и Россия могут достичь большого прогресса
Фото: Дональд Трамп прокомментировал действия Путина на Донбассе

Трамп считает нормандскую встречу важной как для Украины, так и для России

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса во время саммита "нормандской четверки". Об этом Трамп заявил во время выступления на саммите НАТО в Лондоне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прогресс в переговорах важен как для Украины, так и для Российской Федерации.

"Предстоящая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины и для России тоже. Потому что они сражаются очень давно, слишком долго", - сказал Трамп.

Напомним, нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже. При этом, во время нормандского саммита не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Отмечается, что разговор Зеленского и Путина будет неформальным и может продлиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров нормандской четверки.

Также во время встречи Путин планирует обсудить с Зеленским вопрос газового контракта между странами.

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