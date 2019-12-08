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Выборы на Донбассе состоятся только после деоккупации, - Гончарук

Новости » Политика     08.12.2019 - 12:51
Выборы на Донбассе состоятся только после деоккупации, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук сообщил, что основными вопросами нормандского саммита будут прекращение огня, деоккупация, возвращение людей и территорий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что выборы на Донбассе состоятся только после деоккупации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook.

При этом он добавил, что основными вопросами, которые будут подниматься во время встречи в нормандском формате - прекращение огня, деоккупация, возвращение людей и территорий.

"В понедельник президент Владимир Зеленский на переговорах в нормандской формате в Париже добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине. Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные", - написал он.

После чего премьер добавил, что Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях, в основе которого суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации.

"Прекращение огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине", - написал он.

Напомним, 9 декабря в столице Франции состоится саммит президентов Украины, Российской Федерации, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью нормандской встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских договоренностей, в т. ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

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Новости Украины ДонбассАлексей ГончарукНормандский формат
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