Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно местных выборов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины хочет полного вывода незаконных вооруженных формирований, а затем проведения местных выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с пунктом в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства немецкому изданию Der Spiegel.

Говоря о том, чего он хочет добиться во время нормандской встречи в Париже, Зеленский среди прочего заявил:

"Третий момент, прежде чем приступить к выборам (на Донбассе, - ред.), - это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с каким-либо оружием... Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", - сказал глава государства.

На уточняющий вопрос о том, что минские соглашение предусматривают сначала местные выборы на Донбассе, а затем установление контроля над границей, Зеленский ответил:

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ. Там должны быть наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - сказал он.

Зеленский добавил, что установление контроля над границей и последующее проведение местных выборов является "позицией украинцев в целом".

"Но это не Минское соглашение. К сожалению, у нас есть противоречие. И, конечно, мы должны решить это", - резюмировал он.

Напомни, ранее Зеленский предложил новый формат переговоров касательно аннексированного Крыма, в котором должны принять участие США.

Также глава государства допустил обсуждение заключения газового контракта с Путиным в Париже.