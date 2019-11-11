Меркель и Путин обсудили вопрос урегулирования ситуации в Украине

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (Getty Images)

Также лидеры обсудили встречу в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который состоялся 11 ноября, обсудили вопрос урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщается, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Украине, в частности с учетом подписанной Трехсторонней контактной группой "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также у села Петровское.

Меркель и Путин отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, которые направлены на содействие урегулированию конфликта на Донбассе. Также стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса для Донбасса в законодательстве Украины.

Также лидеры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий РФ и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки саммита в этом формате.

"Затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина состоялся 28 октября. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.