Суспільство Освіта Гроші Зміни

НМТ-2026 за кордоном: які міста додали у список й куди записатись вже неможливо

15:12 11.03.2026 Ср
3 хв
Вільні місця на НМТ буквально тануть на очах, а деякі популярні міста вже "закриті"
aimg Ірина Костенко
Зареєструватись на НМТ-2026 краще якнайшвидше (фото ілюстративне: Getty Images)

Географія проведення НМТ-2026 за кордоном розширюється. Проте комп'ютерні центри у восьми містах вже переповнені - вільні місця для реєстрації закінчились.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Читайте також: Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови

Головне:

  • Географія іспитів: список міст, де можна скласти НМТ у 2026 році, розширили двома новими локаціями.
  • Обмежений вибір: у восьми популярних містах Європи вільні місця на НМТ вже закінчились, тож у сервісі реєстрації вони будуть недоступні.
  • Шанс на зміни: українці, які вже зареєструвалися на НМТ, ще можуть змінити локацію (але дедлайн уже близько).

В яких містах з'явилась можливість пройти НМТ

"Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширено", - повідомили українцям 10 березня.

В УЦОЯО пояснили, що впродовж останнього тижня фахівцям вдалося досягти домовленостей щодо можливостей провести національний мультипредметний тест (НМТ) в таких містах:

  • Амстердам (Нідерланди);
  • Гаага (Нідерланди).

Перелік міст для проходження НМТ за кордоном розширили (інфографіка: testportal.gov.ua)

Чи можна вибрати місто, якщо місць там немає

Громадянам повідомили також: попри те, що перелік населених пунктів для проходження НМТ було збільшено, "усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами".

"Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації", - повідомили в УЦОЯО.

Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном на початку березня 2026 року (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)

В яких містах вільні місця на НМТ закінчились

Станом на березень вільних місць для проходження НМТ вже немає в таких восьми містах (у різних країнах):

  • Дюсельдорф (Німеччина);
  • Кельн (Німеччина);
  • Прага (Чехія);
  • Бухарест (Румунія);
  • Мілан (Італія);
  • Катовіце (Польща);
  • Краків (Польща);
  • Познань (Польща).

Чи можна змінити місце проходження НМТ

Насамкінець громадянам нагадали, що робити якщо "вже створили персональний кабінет учасника НМТ і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт", але після цього з'явилася більш зручна локація.

"Можете до 7 квітня змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ", - повідомили в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реєстрацію на НМТ через "Дію" без зайвих документів - як підготуватись і навіщо потрібен NFC.

Крім того, ми пояснювали, як не проґавити НМТ-2026 (що потрібно знати про ключові дати та правила цьогорічного випробування).

Читайте також про вступ на магістратуру та аспірантуру у 2026 році - які іспити потрібно складати та в які дати (за яким графіком).

Більше по темі:
