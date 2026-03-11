НМТ-2026 за границей: какие города добавили в список и куда записаться уже невозможно

География проведения НМТ-2026 за границей расширяется. Однако компьютерные центры в восьми городах уже переполнены - свободные места для регистрации закончились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
"Перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за границей, расширен", - сообщили украинцам 10 марта.
В УЦОКО объяснили, что в течение последней недели специалистам удалось достичь договоренностей о возможностях провести национальный мультипредметный тест (НМТ) в таких городах:
Гражданам сообщили также: несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ был увеличен, "все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами".
"Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации", - сообщили в УЦОКО.
По состоянию на март свободных мест для прохождения НМТ уже нет в таких восьми городах (в разных странах):
В завершение гражданам напомнили, что делать если "уже создали персональный кабинет участника НМТ и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт", но после этого появилась более удобная локация.
"Можете до 7 апреля изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ", - сообщили в УЦОКО.
