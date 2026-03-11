RU

Общество Образование Деньги Изменения

НМТ-2026 за границей: какие города добавили в список и куда записаться уже невозможно

15:12 11.03.2026 Ср
3 мин
Свободные места на НМТ буквально тают на глазах, а некоторые популярные города уже "закрыты"
aimg Ирина Костенко
Зарегистрироваться на НМТ-2026 лучше как можно быстрее (фото иллюстративное: Getty Images)

География проведения НМТ-2026 за границей расширяется. Однако компьютерные центры в восьми городах уже переполнены - свободные места для регистрации закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Читайте также: Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа

Главное:

  • География экзаменов: список городов, где можно сдать НМТ в 2026 году, расширили двумя новыми локациями.
  • Ограниченный выбор: в восьми популярных городах Европы свободные места на НМТ уже закончились, поэтому в сервисе регистрации они будут недоступны.
  • Шанс на изменения: украинцы, которые уже зарегистрировались на НМТ, еще могут изменить локацию (но дедлайн уже близко).

В каких городах появилась возможность пройти НМТ

"Перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за границей, расширен", - сообщили украинцам 10 марта.

В УЦОКО объяснили, что в течение последней недели специалистам удалось достичь договоренностей о возможностях провести национальный мультипредметный тест (НМТ) в таких городах:

  • Амстердам (Нидерланды);
  • Гаага (Нидерланды).

Перечень городов для прохождения НМТ за границей расширили (инфографика: testportal.gov.ua)

Можно ли выбрать город, если мест там нет

Гражданам сообщили также: несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ был увеличен, "все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами".

"Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации", - сообщили в УЦОКО.

Временные экзаменационные центры за границей в начале марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)

В каких городах свободные места на НМТ закончились

По состоянию на март свободных мест для прохождения НМТ уже нет в таких восьми городах (в разных странах):

  • Дюссельдорф (Германия);
  • Кельн (Германия);
  • Прага (Чехия);
  • Бухарест (Румыния);
  • Милан (Италия);
  • Катовице (Польша);
  • Краков (Польша);
  • Познань (Польша).

Можно ли изменить место прохождения НМТ

В завершение гражданам напомнили, что делать если "уже создали персональный кабинет участника НМТ и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт", но после этого появилась более удобная локация.

"Можете до 7 апреля изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ", - сообщили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали о регистрации на НМТ через "Дію" без лишних документов - как подготовиться и зачем нужен NFC.

Кроме того, мы объясняли, как не пропустить НМТ-2026 (что нужно знать о ключевых датах и правилах нынешнего испытания).

Читайте также о поступлении в магистратуру и аспирантуру в 2026 году - какие экзамены нужно сдавать и в какие даты (по какому графику).

