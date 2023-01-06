Німецька "куниця". Що відомо про Marder для України та в чому їхні особливості

Берлін підтвердив поставки Marder

Про це стало відомо напередодні після телефонної розмови президента США Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Білий дім виступив з підсумковим релізом, у якому йдеться про рішучість продовжувати підтримку України стільки, скільки треба для перемоги над Росією.

"З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder", - йдеться у повідомленні.

Також Німеччина готова взяти на себе зобов'язання щодо навчання українських військових роботі на цих бронемашинах, яке займе близько 8 тижнів. Примітно, що Україна подавала запити на поставки Marder буквально від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, у квітні стало відомо про запит на 100 БМП, який фактично одразу було відхилено.

Фото: переговори про поставки Marder тривали протягом усього 2022 року (GettyImages)

Тоді Міністерство оборони Німеччини пояснило свою позицію тим, що бойові машини піхоти залучені до зобов'язань НАТО, і Берлін нібито не міг самостійно ухвалити рішення про поставки.

Протягом року уряд пояснював свою нерішучість тим, що не хоче передавати важку техніку без відповідних кроків інших союзників. Навіть незважаючи на те, що на Олафа Шольца давила не лише українська сторона, а й партнери по коаліції у Бундестазі. Німецькі ЗМІ висловлювалися з цього приводу різкіше, заявляючи про брак політичної волі.

Однак після того, як стало відомо про плани США поставити важкі бронемашини Bradley, а Франція оголосила про передачу легких танків AMX-10 RC, в урядових колах заговорили про "якісний крок" у військовій підтримці України. Очікується, що довгоочікувані Marder відправлять українській армії зі складів Бундесверу та промислових запасів.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі деталі та терміни з'являться вже найближчим часом.

Коли та скільки БМП отримає Україна

За даними The Guardian, Україна має отримати бронемашини у першому кварталі 2023 року. Щодо кількості, то офіційного анонсу ще не було, а дані ЗМІ серйозно відрізняються. Зокрема, той самий The Guardian з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони Німеччини пише про поставки 40 одиниць.

У той же час Spiegel зазначає, що число ще обговорюється і зараз коливається в межах від 20 до 40 одиниць. Одне відомо точно - поставки можуть бути здійснені досить швидко, оскільки концерн Rheinmetall має достатню кількість відремонтованих та підготовлених машин.

Фото: очікується, що Україна отримає до 40 БМП Marder (GettyImages)

Ще у вересні виробник власним коштом відновив 16 Marder для України, але поставки блокувалися німецьким урядом. Проте концерн продовжував роботу та говорив про ремонт ще 14 одиниць. Загалом Rheinmetall береться підготувати для постачання 70 бойових машин зі старих запасів.

Але ще раніше, у квітні 2022 року, концерн подавав запит на продаж 100 одиниць Marder. Тут йшлося, швидше за все, про середньострокову перспективу, оскільки на той момент до поставок була готова перша п'ятірка БМП.

Ймовірно, поки що Україна точно не може розраховувати на отримання сотень німецьких бронемашин. Хоча багато залежить і від того, скільки аналогічної техніки поставлять США та Франція.

Що відомо про Marder

Marder (з німецької "куниця") - це гусенична бойова машина піхоти, розроблена концерном Rheinmetall наприкінці 1960-х років. На час прийняття на озброєння Бундесверу перевершувала всі відомі БМП і мала високу швидкість руху по пересіченій місцевості. Ці характеристики дозволяють їй діяти спільно з танками Leopard як складова ударної групи.

За весь час було випущено близько 2000 одиниць. З 2010 року німецька армія поступово переходить на бойові машини Puma.

Основні характеристики:

Маса - 33,5 т

Екіпаж - 3 особи

Десант - 6-7 осіб

Двигун - 600 кінських сил

Автоматична гармата - 20 мм

Дальність стрільби - до 2,5 км.

Темп стрільби - до 800-1000 пострілів на хвилину

Максимальна швидкість - 65 км/год

Вартість Marder оцінюється від 850 000 до 1 млн євро в залежності від обладнання бойової машини.

Особливості німецьких БМП

Броня

Корпус Marder виконаний зі сталевих бронелистів товщиною до 45 мм у комбінації з броньованою сталлю з іншими співвідношеннями твердості та ударної в'язкості. Машина повністю герметизована.

У період 1989-1998 років було проведено модернізацію, яка забезпечила захист від 30-мм бронебійних підкаліберних снарядів.

Озброєння

БМП Marder озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3. Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 з дистанційним керуванням розташований на даху десантного відсіку.

Для двомісної башти Marder 2 була розроблена гармата Rh 503 зі змінним стволом калібру 35 та 50 мм. Вона має електромеханічні приводи системи перезарядки, змінний темп стрільби 150 та 400 пострілів на хвилину. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет. Також зліва на башті може кріпитись гранатомет Panzerfaust 3 з дальністю стрільби до 1 000 м.

Засоби спостереження та зв'язку

Marder має багатий набір спостереження. По периметру башти командира встановлено 8 оглядових блоків, у навідника - три призмові блоки на лівому борту вежі. Кожен стрілок має свій призмовий оглядовий блок.

Також на особливій штанзі встановлено прожектор інфрачервоного та білого світла, що діє відповідно на відстані до 800 та до 1 000 метрів. До системи управління вогнем входить новий денний/нічний приціл командира з вбудованим тепловізором та лазерним далекоміром, приціл навідника та електронний балістичний обчислювач.

Бойове застосування

Німецька армія задіяла щонайменше 20 Marder у бойових діях в Афганістані. Вважається, що бойова машина піхоти зарекомендувала себе з позитивного боку в різних кліматичних умовах та з різною інтенсивністю бойового застосування.

У кого і скільки на озброєнні

Згідно з інформацією з відкритих джерел, список країн-операторів має такий вигляд: