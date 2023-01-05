ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder: в ЗМІ розкрили подробиці

Новость на русском →
Четвер 05 січня 2023 18:17
Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder: в ЗМІ розкрили подробиці Фото: Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder: в ЗМІ розкрили подробиці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В урядових колах Німеччини заговорили про "якісний крок" щодо військової підтримки України. Ймовірно йдеться про поставку бронетранспортерів Marder.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що рішення щодо поставки Marder координується Німеччиною з Вашингтоном й Парижем.

Згідно з даними видання, можливо, Німеччина передасть броньовики, які надійдуть зі складів Бундесверу, або ж промислових запасів. Україна, зі свого боку, вже давно просить про надання БМП. Водночас незрозуміло скільки саме броньовиків та коли саме буде поставлено.

Деталі щодо цього стали відомі у середу, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив про поставку Україні машин AMX-10 RC, а президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання БМП Bradley.

Уряди США й Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди вже на цьому тижні. Кажуть, що це питання обговорювалось протягом кількох тижнів. Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може вдатись до повторного повномасштабного наступу навесні.

"Ми повинні надати Україні те, що є можливим. А також "Leopard" і "Marder" з промислових запасів. Я вітаю заяву Франції та США про те, що вони хочуть поставити Україні, серед іншого, броньовані розвідувальні машини. Україна може бути успішною тільки з позиції сили, в тому числі й в дипломатичних переговорах", - заявив експерт з питань зовнішньої політики СДПН Адіс Ахметович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США тим часом розглядають можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакета військової підтримки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет