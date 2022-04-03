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Германия отклонила запрос Украины на 100 бронетранспортеров

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Берлин, Воскресенье 03 апреля 2022 18:20
Германия отклонила запрос Украины на 100 бронетранспортеров Фото: Бронетранспортер Marder A3 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Федеральное правительство Германии отказалось поставлять Украине бронетранспортеры Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

К министру обороны Кристине Ламбрехт поступил запрос украинских властей на 100 БТРов Marder. Просьба Украины фактически сразу была отклонена.

Немецкое Минобороны на прошлой неделе получило письмо от Алексея Резникова. Министр обороны Украины попросил для отражения российской агрессии 100 бронетранспортеров типа Marder и другое тяжелое вооружение.

По информации Die Welt, Ламбрехт не дождалась решения правительства. Вместо этого она, находясь с визитом в Вашингтоне, позвонила по телефону Резникову и отклонила запрос.

Минобороны Германии, однако, предоставило журналистам официальный ответ с другой версией. "Поступил запрос по Marder. Все наши бронетранспортеры Marder вовлечены в обязательства НАТО, поэтому подобное решение следует принимать в рамках альянса", – пояснили в ведомстве.

К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.

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