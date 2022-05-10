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Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине первые БМП Marder, - СМИ

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Берлин, Вторник 10 мая 2022 10:56
Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине первые БМП Marder, - СМИ Фото: немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине первые БМП Marder (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов к передаче Украине первых БМП Marder. Однако для этого необходимо соответствующее решение правительства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании Армина Паппергера в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы за три недели. Мы ждем решения федерального правительства...Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - рассказал он.

Отметим, ранее Rheinmetall направил запрос на продажу Украине 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann - 100 самоходных гаубиц PzH 2000.

Напомним, также правительство Германии пообещало Украине предоставить самоходные зенитные установки "Гепард", однако они так и не поступили в нашу страну из-за недостатка боеприпасов к ним.

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