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Зеленський про нову зброю від США та Німеччини: деталі та терміни будуть завтра

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Київ, Четвер 05 січня 2023 22:27
Зеленський про нову зброю від США та Німеччини: деталі та терміни будуть завтра Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та США будуть озвучені завтра, 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Особливо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену (президенту США Джо Байдену - ред.) та канцлеру Шольцу (канцлеру ФРН Олафу Шольцу - за рішення посилити нашу оборону, дуже важливе рішення. Будемо мати ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку - це справді велика перемога для нашої держави. Усі деталі та терміни будуть завтра - після моєї розмови з паном канцлером", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, стало відомо, що під час переговорів з Байденом Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot. При цьому лідер США підтвердив намір передати ЗСУ БМП Bradley.

Також ми писали, що вчора, 4 січня, Франція пообіцяла передати Україні легкі колісні танки AMX-10RC.

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