Немецкая "куница". Что известно о Marder для Украины и в чем их особенности

Берлин подтвердил поставки Marder

Об этом стало известно накануне после телефонного разговора президента США Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцем. Белый дом выступил с итоговым релизом, в котором говорится о решимости продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется для победы над Россией.

"С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - боевые машины пехоты Marder", - говорится в сообщении.

Также Германия готова взять обязательства по обучению украинских военных работе на этих бронемашинах, которое займет около 8 недель. Примечательно, что Украина подавала запросы на поставки Marder буквально с самого начала полномасштабного вторжения России. В частности, в апреле стало известно о запросе на 100 БМП, который фактически сразу был отклонен.

Фото: переговоры о поставках Marder длились на протяжении всего 2022 года (GettyImages)

Тогда Министерство обороны Германии объяснило свою позицию тем, что боевые машины пехоты вовлечены в обязательства НАТО, и Берлин якобы не мог самостоятельно принять решение о поставках.

В течение года правительство объясняло свою нерешительность тем, что не хочет передавать тяжелую технику без соответствующих шагов других союзников. Даже несмотря на то, что на Олафа Шольца давила не только украинская сторона, но и партнеры по коалиции в Бундестаге. Немецкие СМИ высказывались по этому поводу резче, заявляя о нехватке политической воли.

Однако после того, как стало известно о планах США поставить тяжелые бронемашины Bradley, а Франция объявила о передаче легких танков AMX-10 RC, в правительственных кругах заговорили о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Ожидается, что долгожданные Marder отправят украинской армии со складов Бундесвера и промышленных запасов.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все детали и сроки появятся уже в ближайшее время.

Когда и сколько БМП получит Украина

По данным The Guardian, Украина должна получить бронемашины в первом квартале 2023 года. Что касается количества, то официального анонса еще не было, а данные СМИ серьезно разнятся. В частности, тот же The Guardian со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны Германии пишет о поставке 40 единиц.

В то же время Spiegel отмечает, что число еще обсуждается и на данный момент колеблется в рамках от 20 до 40 единиц. Одно известно точно - поставки могут быть осуществлены довольно быстро, поскольку концерн Rheinmetall имеет достаточное количество отремонтированных и подготовленных машин.

Фото: ожидается, что Украина получит до 40 БМП Marder (GettyImages)

Еще в сентябре производитель за свой счет восстановил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительство. Тем не менее концерн продолжал работу и говорил о ремонте еще 14 единиц. В общей сложности Rheinmetall берется подготовить для поставок 70 боевых машин из старых запасов.

Но еще раньше, в апреле 2022 года, концерн подавал запрос на продажу 100 единиц Marder. Здесь речь шла, скорее всего, о среднесрочной перспективе, поскольку на тот момент к поставке была готова первая пятерка БМП.

Вероятно, пока Украина точно не может рассчитывать на получение сотен немецких бронемашин. Хотя многое зависит и от того, сколько аналогичной техники поставят США и Франция.

Что известно о Marder

Marder (с немецкого "куница") - это гусеничная боевая машина пехоты, разработанная концерном Rheinmetall в конце 1960-х годов. На время принятие на вооружение Бундесвера превосходила все известные БМП и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности. Эти характеристики позволяют ей действовать совместно с танками Leopard в качестве составной части ударной группы.

За все время было выпущено около 2 000 единиц. С 2010 года немецкая армия постепенно переходит на боевые машины Puma.

Основные характеристики:

Масса - 33,5 т

Экипаж - 3 человека

Десант - 6-7 человек

Двигатель - 600 лошадиных сил

Автоматическая пушка - 20 мм

Дальность стрельбы - до 2,5 км

Темп стрельбы - до 800-1000 выстрелов в минуту

Максимальная скорость - 65 км/ч

Стоимость Marder оценивается от 850 000 до 1 млн евро в зависимости от оборудования боевой машины.

Особенности немецких БМП

Броня

Корпус Marder выполнен из стальных бронелистов толщиной до 45 мм в комбинации с бронированной сталью с другими соотношениями твердости и ударной вязкости. Машина полностью герметизирована.

В период 1989-1998 годов была проведена модернизация, которая обеспечила защиту от 30-мм бронебойных подкалиберных снарядов.

Вооружение

БМП Marder вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 с дистанционным управлением расположен на крыше десантного отсека.

Для двухместной башни Marder 2 была разработана пушка Rh 503 со сменным стволом калибра 35 и 50 мм. Она имеет электромеханические приводы системы перезарядки, переменный темп стрельбы 150 и 400 выстрелов в минуту. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет. Также слева на башне может крепиться гранатомет Panzerfaust 3 с дальностью стрельбы до 1 000 м.

Средства наблюдения и связи

Marder имеет богатый набор приборов наблюдения. По периметру башни командира установлено 8 смотровых блоков, у наводчика - три призменных блока на левом борту башни. У каждого стрелка есть свой призменный смотровой блок.

Также на особой штанге установлен прожектор инфракрасного и белого света, действующий соответственно на расстоянии до 800 и до 1 000 метров. В систему управления огнем входит новый дневной/ночной прицел командира со встроенным тепловизором и лазерным дальномером, прицел наводчика и электронный баллистический вычислитель.

Боевое применение

Немецкая армия задействовала не менее 20 Marder в боевых действиях в Афганистане. Считается, что боевая машина пехоты зарекомендовала себя с положительной стороны в различных климатических условиях и с различной интенсивностью боевого применения.

У кого и сколько на вооружении

Согласно информации из открытых источников, список стран-операторов выглядит следующим образом: