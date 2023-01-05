ЗМІ дізналися, скільки німецьких БМП Marder може отримати Україна
У Міністерстві оборони Німеччини обговорють можливу кількість БМП Marder, які планують передати Україні. Цифри коливаються від 20 до 40 бронетранспортерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За даними видання, Міноборони Німеччини обговорює передачу Україні від 20 до 40 БМП Marder.
Зазначено, що постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.
Також можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.
Підкреслено також, що Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент.
Нагадаємо, в урядових колах Німеччини заговорили про "якісний крок" щодо військової підтримки України. Ймовірно йдеться про поставку бронетранспортерів Marder.
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