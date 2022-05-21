ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нет политической воли. Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП, - Bild

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 20:14
Нет политической воли. Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП, - Bild Фото: БМП "Marder" (picture alliance/dpa)
Автор: Иван Носальский

Правительство Германии не намерено предоставлять Украине БМП "Marder" в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, Германия не планирует передавать Украине даже старые боевые машины пехоты, которые нуждаются в починке и не находятся в данный момент на вооружении немецкой армии. Сейчас у бундесвера есть 32 единицы таких машин.

Отмечается, что их ремонт продлился бы до 12 месяцев, и ВСУ уже вероятнее всего получили бы их до конца 2022 года, если бы ремонтный процесс начался 3 марта.

"Простые цифры показывают, что дело не в технике, а в политической воле. Поэтому мы не можем поставить наши "Marder" Украине", - заявил чиновник немецкого Минобороны в комментарии Bild.

Стоит заметить, что ранее в оборонном ведомстве Германии заявляли, что у них нет лишних БМП "Marder" для того, чтобы поставить их в Украину. Но позже выяснилось, что бундесвер обладает 62 БМП "Mader", которые больше не используются. 32 единицы соответствующих машин подлежат ремонту.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит, как затягивание времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия БМП Бундесвер Военная помощь
NEWS
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
Москва пообещала изучить возможность обмена военных из "Азовстали" на Медведчука
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков