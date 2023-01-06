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Стало відомо, коли та скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні

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П'ятниця 06 січня 2023 13:27
Стало відомо, коли та скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні Фото: німецькі БМП Marder (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина у рамках військової допомоги планує відправити в Україну близько 40 бойових машин Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначив неназваний представник Міноборони Німеччини, Україна отримає 40 одиниць БМП Marder. Машини планують відправити вже у першому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot.

Крім того, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України. За інформацією західних ЗМІ, БМП можуть увійти вже до найближчого пакету військової допомоги Україні.

Також сьогодні повідомлялося, що у рамках наступного пакету допомоги США вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow.

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БМП Військова допомога
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