Німеччина передала ЗСУ Leopard 1, а Пристайко більше не посол у Британії: новини за 21 липня

Війна РФ проти України

Українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. Всього у війні проти України Росія втратила 240690 військових.

Британська розвідка підтвердила ліквідацію 20 тисяч "вагнерівців" в Україні.

Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Пристайка звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Окрім того, він більше не буде обіймати посаду постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.

Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5

Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Берлін має поставати українським захисникам понад 100 танків цього виду.

Глава ЦРУ назвав слабкі місця РФ та заявив про оптимізм щодо контрнаступу України

Директор ЦРУ Вільям Бернс залишається оптимістом щодо українського контрнаступу. За даними розвідки США, Україна зможе просунутися та відкинути Росію.

Уряд погодився націоналізувати "Сенс Банк"

Кабмін погодився націоналізувати "Сенс Банк". Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку.

У Росії затримали терориста Гіркіна

Російські силовики затримали колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Йому висунули звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм).

Російський суд відправив його у СІЗО. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

"Зернова угода", фронт та перевірка ТЦК: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили можливості роботи "зернового коридору", ситуацію на фронті та перевірку ТЦК.

Екс-голові МОЗ Степанову оголосили підозру у махінаціях з паспортами

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн гривень. Про підозру повідомлено 5 особам, зокрема і Степанову.

Ердоган проведе переговори з Путіним для продовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення "зернової угоди".

Верховна рада отримала від Ткаченка заяву про звільнення

Верховна рада отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна

Міністерство юстиції ПАР нарешті запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

У Сенаті США запропонували підтримати швидкий вступ України до НАТО

Американські сенатори представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом США швидкого вступу України до НАТО. Резолюція, серед іншого, закликає президента США співпрацювати з лідерами НАТО для розробки чіткого, комплексного шляху вступу України до НАТО.