Верховна рада отримала від Ткаченка заяву про звільнення

Верховна рада України отримала заяву про звільнення від Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова ВР Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою", - написав Стефанчук.

За його словами, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, вчора ввечері Ткаченко подав заяву про відставку через резонанс з виділенням коштів Мінкультом з держбюджету.

Фото: заява (facebook.com/stefanchuk.official)

Дискусія про відставку Ткаченка

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський вчора, 20 липня, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Цьому рішенню передував скандал із приводу того, що Мінкульт виділяє на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.

Зокрема, 7 червня Держпідприємством Іномовлення було проведено "мистецький конкурс" на створення фільмів та серіалів. Тоді переможцями стали компанії, чиї засновники працювали на російському ринку та в російських проектах.

Однак найгучніший скандал виник після того, як компанії Юрія Горбунова анонсували виділення 33 млн гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець".

Також раніше громадськість збирала підписи під петицією про відставку Ткаченка.

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