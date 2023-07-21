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У Сенаті США запропонували підтримати швидкий вступ України до НАТО

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П'ятниця 21 липня 2023 20:21
У Сенаті США запропонували підтримати швидкий вступ України до НАТО Фото: У Сенаті США запропонували підтримати швидкий вступ України до НАТО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американські сенатори - республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь - представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом Сполучених Штатів швидкого вступу України до НАТО.

Про це заявила посол України в США Оксана Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Facebook.

Так, резолюція закликає президента США співпрацювати з лідерами НАТО для розробки чіткого, комплексного шляху вступу України до НАТО.

Крім того, в документі йдеться, що Сенат вважає вступ України до НАТО критично важливим для запобігання майбутнім війнам, сприяння миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу.

Окремо резолюція підкреслює підтримку з боку Сенату Сполучених Штатів уряду й народу України в "неспровокованій війні, яка триває понад 500 днів, тоді як вони продовжують захищати свій суверенітет і боротися за те, щоб залишатися незалежною, вільною та демократичною нацією".

В свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав проект резолюції сенаторів важливою новиною.

"Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки", - написав він у Twitter.

Результати саміту у Вільнюсі

На саміті Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО. Однак країни-члени альянсу узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в НАТО.

Зокрема, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

При цьому голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту в комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

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