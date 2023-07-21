Кабмін під час сьогоднішнього засідання погодився націоналізувати "Сенс Банк". Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі.

"Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи", - уточнив прем'єр.

Також він акцентував, що відповідне рішення покликане забезпечити стабільність української банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи.

"Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами", - підсумував Шмигаль.

Акції викуплять за 1 гривню

При цьому, як розповів перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, Кабмін викупить акції "Сенс Банку" за 1 грн. Тобто, банк стає державним під управлінням Мінфіну.

Фото: уряд погодився націоналізувати "Сенс Банк" (t.me/yzheleznyak)

Націоналізація "Сенс Банку"

Нагадаємо, що вчора Нацбанк ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" (раніше мав назву "Альфа-Банк") у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

В НБУ зазначали, що власники "Сенс Банку" мають зв'язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Варто зауважити, що проти вищевказаних російських олігархів указом президента України Володимира Зеленського були застосовані персональні санкції.

Тож 21 липня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк". Вже згодом Кабмін оголосив про згоду щодо націоналізації фінустанови. При цьому клієнтам банку обіцяють, що всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Більш детально про "Сенс Банк" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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