Екс-голові МОЗ Степанову оголосили підозру у махінаціях з паспортами

Національне антикорупційне бюро оголосило про розкриття корупційної схеми в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" в 2013-2016 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Зауважимо, що офіційно не вказано ім'я підозрюваних, однак джерело РБК-Україна у правоохронних органах підтвердило, що мова йде про Максима Степанова, який пізніше був призначений главою Міністерства охорони здоров'я України..

Слідчим НАБУ та САП вдалось викрити масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн гривень. Це стало можливим і завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Як заявили в НАБУ, 21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам. Це колишній директор та ексначальник відділу ДП "Поліграфкомбінат та фізичній особа-посібник злочину. Окрім цього до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

Було установлено, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію. Він висловив іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Він також організував закупівлю матеріалів, на яких виготовлялись бланки документів - паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо через підставну компанію. Далі компанія-прокладка купувала матеріали напряму у виробників та перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

"Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень", - заявили в НАБУ.

НАБУ з'ясувало, що колишній директор "Поліграфкомбінату" приховав продаж 45% своїх акцій у підприємстві, вартість яких оцінюється в 100 тияч доларів, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн.

"Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора", - розповіли в НАБУ.

Було установлено, що ексдиректор отримав патент на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Це означає, що кожен громадянин, отримуючи документи, оплачував не лише вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

"Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату", – підсумували в НАБУ.

Варто зауважити, що в НАБУ не назвала імен фігурантів. Однак відомо, що упродовж 2011-2016 років ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов.

Детальніше про ситуацію навколо виробництва українських біометричних паспортів читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова 18 квітня 2021 року. Профільний комітет раніше не підтримав подання глави уряду Дениса Шмигаля про звільнення очільника МОЗ.