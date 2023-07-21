Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Так, Пристайка звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Окрім того, він більше не буде займати посаду постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.

Що цьому передувало

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою. Він зазначив, що ми "можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто".

Водночас Пристайко назвав заяву Зеленського "нездоровим сарказмом" та додав, що він не потрібен у стосунках між дружніми країнами.

Вадим Пристайко

Зеленський призначив Пристайка послом у Британії 20 липня 2020 року. До цього він очолював МЗС в уряді Олексія Гончарука.

У 2017-2019 роках Пристайно був послом України при НАТО, потім обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента, а після реорганізації - заступника керівника Офісу президента.