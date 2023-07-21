ЗСУ ліквідували ще 680 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - 240690 (+680) осіб ліквідовано;

танків - 4133 (+4) од;

бойових броньованих машин - 8080 (+15) од;

артилерійських систем - 4610 (+18);

РСЗВ - 692 од;

засоби ППО - 440 (+7) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3933 (+15);

крилаті ракети - 1298 (+5);

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7145 (+11) од;

спеціальна техніка - 686 (+1).

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.