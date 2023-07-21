"Зернова угода", фронт та перевірка ТЦК: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили можливості роботи "зернового коридору", ситуацію на фронті та перевірку ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. (Заслухали - ред.) доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова", - написав він.

Президент доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, командувачу ВМС Олексію Неїжпапі та міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". Водночас МЗС має напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Про ситуацію на фронті доповідали Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також - постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", - написав Зеленський.

Він додав, що ситуацію на північному кордоні тримають під пильним контролем, слідкують за діяльністю найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі. Заслухали доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ.

Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК. Було заслухано проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди".

Після цього Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

19 липня Міноборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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