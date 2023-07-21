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Суд відправив терориста Гіркіна в СІЗО. Йому загрожує до п'яти років в'язниці

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Росія, П'ятниця 21 липня 2023 19:22
Суд відправив терориста Гіркіна в СІЗО. Йому загрожує до п'яти років в'язниці Фото: Ігор Гіркін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський суд сьогодні, 21 липня, відправив у СІЗО терориста Ігоря Гіркіна. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна до 18 вересня.

Справа стосується закликів до екстремізму в інтернеті.

За російським законодавством йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Затримання Гіркіна

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські ЗМІ почали повідомляти про затримання Гіркіна.

Дружина колишнього ватажка бойовиків розповіла, що до нього до квартири приїхали представники Слідчого комітету РФ, які проводили затримання.

За її словами, Гіркіну висунуто звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм). Його вже доставили до суду, прокурор просить про арешт.

Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

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