Германия передала ВСУ Leopard 1, а Пристайко больше не посол в Британии: новости за 21 июля

Война РФ против Украины

Украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. Всего в войне против Украины Россия потеряла 240 690 военных.

Британская разведка подтвердила ликвидацию 20 тысяч "вагнеровцев" в Украине.

Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Британии

Пристайко уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, он больше не будет занимать должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству.

Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1А5

Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5. В общей сложности Берлин должен представлять украинским защитникам более 100 танков этого вида.

Глава ЦРУ назвал слабые места РФ и заявил об оптимизме по контрнаступлению Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс остается оптимистом по украинскому контрнаступлению. По данным разведки США, Украина сможет продвинуться и отвергнуть Россию.

Правительство согласилось национализировать "Сенс Банк"

Кабмин согласился национализировать "Смысл Банк". Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка.

В России задержан террорист Гиркин

Российские силовики задержали бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Ему предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм).

Российский суд отправил его в СИЗО. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

"Зерновое соглашение", фронт и проверка ТЦК: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили возможности работы "зернового коридора", ситуацию на фронте и проверку ТЦК.

Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн гривен. О подозрении сообщено 5 лицам, в том числе и Степанову.

Эрдоган проведет переговоры с Путиным для продления "зернового соглашения"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет несколько раундов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для возобновления "зернового соглашения".

Верховная рада получила от Ткаченко заявление об увольнении

Верховная рада получила заявление об освобождении от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

ЮАР официально обратилась за ордером на арест Путина

Министерство юстиции ЮАР наконец-то пригласило ордер на арест российского диктатора Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.

В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО

Американские сенаторы представили проект резолюции о поддержке Сенатом США быстрого вступления Украины в НАТО. Резолюция, в частности, призывает президента США сотрудничать с лидерами НАТО для разработки четкого, комплексного пути вступления Украины в НАТО.