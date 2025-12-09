"Нептуни" дуже гарно працюють: Зеленський назвав ракети, якими Україна б'є по РФ

Український лідер Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України. Зокрема, він розкрив, які ракети застосовуються для завдання ударів по РФ.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.