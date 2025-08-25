Україна вперше показала нову ракету "Довгий Нептун", - Defense Express (відео)
В Україні вперше офіційно показано далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 "Нептун", відому як "Довгий Нептун". Йдеться про ракету, здатну вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише український військовий ресурс, попри те, що про її розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, жодних зображень досі не оприлюднювали. Тепер вперше ракета з’явилася у відео, опублікованому на День Незалежності на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".
На записі вона демонструється разом з іншими зразками українського озброєння, хоча у ролику безпосередньо не підписана.
Defense Express зазначає, що впізнати "Довгий Нептун" можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються.
У той же час відео з пусками ракет у ролику є архівними та датуються випробуваннями комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.
За попередніми оцінками, довжина нової ракети перевищує 6 метрів (без прискорювача), що на півтора метри більше за першу версію Р-360. Центральна частина корпусу також збільшена у діаметрі до 50 см проти 38 см у базовій модифікації.
Таким чином, нова ракета не лише довша, а й масивніша, що, ймовірно, пов’язано з необхідністю більшого об’єму палива.
Офіційних характеристик ракети наразі не розкривають. Відомо лише, що вона призначена для ураження наземних цілей.
Що відомо про ракету "Довгий Нептун"
Нагадаємо, ще у грудні 2023 року з’явилася інформація, що в Україні створюють нові ракети, відомі як "Довгі Нептуни". Розробка була засекречена.
У березні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що новітнє озброєння ЗСУ, а саме українська ракета "Довгий Нептун", успішно пройшло випробування та може досягнути своєї цілі на дистанціях до 1000 кілометрів.
"Довгий Нептун" (Neptune-MD) - це модифікована версія української протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун", яку своєю чергою теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях.
Цей комплекс розробило конструкторське бюро "Луч" для ураження бойових кораблів противника.
Ракета Р-360 "Нептун" масою 870 кілограмів має бойову частину, яка важить 150 кілограмів. Дальність пуску - до 280 кілометрів.