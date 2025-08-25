Україна вперше показала нову ракету "Довгий Нептун", - Defense Express (відео)

В Україні вперше офіційно показано далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 "Нептун", відому як "Довгий Нептун". Йдеться про ракету, здатну вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як пише український військовий ресурс, попри те, що про її розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, жодних зображень досі не оприлюднювали. Тепер вперше ракета з’явилася у відео, опублікованому на День Незалежності на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".

На записі вона демонструється разом з іншими зразками українського озброєння, хоча у ролику безпосередньо не підписана.

Defense Express зазначає, що впізнати "Довгий Нептун" можна за характерними Х-подібними крилами, які складаються.

У той же час відео з пусками ракет у ролику є архівними та датуються випробуваннями комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.

За попередніми оцінками, довжина нової ракети перевищує 6 метрів (без прискорювача), що на півтора метри більше за першу версію Р-360. Центральна частина корпусу також збільшена у діаметрі до 50 см проти 38 см у базовій модифікації.

Таким чином, нова ракета не лише довша, а й масивніша, що, ймовірно, пов’язано з необхідністю більшого об’єму палива.

Офіційних характеристик ракети наразі не розкривають. Відомо лише, що вона призначена для ураження наземних цілей.